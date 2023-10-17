В России намерены полностью запретить продажу вейпов

В России могут полностью запретить продажу вейпов. Об этом в разговоре с URA.RU заявил Ярослав Нилов - глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Он отметил, что подобное решение может негативно сказаться на доходах, которые формируют бюджет страны. Однако в таком случае государство руководствуется здоровьем граждан.

«Здоровье граждан важнее, поэтому будем добиваться полного запрета. Законопроект, внесенный два года назад, повторно направлен в правительство для получения заключения и будет перенесен в Госдуму», — отметил Нилов.

В законопроекте отмечается, что действующие ограничительные меры легко обходятся, и курительные устройства продают несовершеннолетним. Для пресечения подобного стоит полностью запретить продажу вейпов.

В России хотят запретить курение вейпов в общественных местах

Ранее 5-tv.ru сообщал, что маркетплейс Wildberries могут проверить на факт незаконной продажи вейпов. Площадка предлагает устройства и жидкости к ним, несмотря на запреты.