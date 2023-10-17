В России намерены полностью запретить продажу вейпов

|
Алексей Панков
Алексей Панков 29 0

Государство руководствуется заботой о здоровье граждан.

В России намерены полностью запретить продажу вейпов

Фото: www.globallookpress.com / Michal Fludra

Читайте нас в: Дзен Новости

В России могут полностью запретить продажу вейпов. Об этом в разговоре с URA.RU заявил Ярослав Нилов - глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Он отметил, что подобное решение может негативно сказаться на доходах, которые формируют бюджет страны. Однако в таком случае государство руководствуется здоровьем граждан.

«Здоровье граждан важнее, поэтому будем добиваться полного запрета. Законопроект, внесенный два года назад, повторно направлен в правительство для получения заключения и будет перенесен в Госдуму», — отметил Нилов.

В законопроекте отмечается, что действующие ограничительные меры легко обходятся, и курительные устройства продают несовершеннолетним. Для пресечения подобного стоит полностью запретить продажу вейпов.

В России хотят запретить курение вейпов в общественных местах

Ранее 5-tv.ru сообщал, что маркетплейс Wildberries могут проверить на факт незаконной продажи вейпов. Площадка предлагает устройства и жидкости к ним, несмотря на запреты.

+5° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.29
-0.02 102.52
-0.03
Под влиянием сурового Сатурна: большой гороскоп для Рыб на 2024 год

Последние новости

7:50
«Это патология»: почему современные дети начинают поздно говорить
7:45
Привет, иммунитет: какие прививки обязательно должны делать все взрослые
7:43
Осторожно, взрывоопасно: в какой канистре лучше не хранить топливо
7:38
Огнеметная система «Тосочка» поразила скопление украинских боевиков
7:26
Дмитрий Кулеба: оружие с Киевом будут производить 59 компаний из 13 стран
7:20
Под влиянием сурового Сатурна: большой гороскоп для Рыб на 2024 год

Сейчас читают

За что россияне обожают SHAMAN'а?
«Звездные войны»: почему кадры работы лазерной ПРО Израиля — фейк
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака
Палестино-израильский конфликт: взгляд из Белоруссии

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России