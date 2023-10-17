«Я устала»: Шер рассказала о последней встрече с Тиной Тернер

За несколько дней до смерти «королева рок-н-ролла» призналась, что очень устала.

За несколько дней до смерти Тины Тернер с ней виделась певица Шер. Об этом сообщает издание PEOPLE.

Исполнительница специально прилетела в Швейцарию, где жила «королева рок-н-ролла», чтобы подарить подруге пару туфель на высоких каблуках из своей коллекции. Она призналась, что обувь просто стояла у нее без дела. Шер добавила, что, несмотря на проблемы со здоровьем, Тернер была довольно веселой.

«Она лежала на шезлонге и в какой-то момент сказала: „Я устала“. Потом два часа мы бегали по дому, она истерически смеялась. Ей просто нужно было поговорить и покричать. Это Тина, которую я любила. Мы прекрасно провели время и поговорили о старых временах», — рассказала Шер.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Тина Тернер умерла в Цюрихе в возрасте 83 лет. Причиной смерти исполнительницы стала продолжительная болезнь.