Взяли за грудки: экс-мужа Бузовой футболиста Тарасова разыскивают приставы

Бывший нападающий московского «Локомотива» задолжал риэлторам солидную сумму за услуги.

Бывший муж певицы Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов проиграл суд риэлторам. Теперь экс-нападающего московского «Локомотива» разыскивают приставы.

Как стало известно 5-tv.ru, спортсмен, еще недавно хваставшийся шикарными контрактами и перспективной карьерой, принялся распродавать свою недвижимость. Наученный горьким опытом Тарасов на этот раз нанял риэлторов, чтобы реализовать столичную квартиру. Однако, когда сделка прошла успешно, он оплачивать услуги специалистов отказался.

Скриншот с сайта УФФСП по Москве и области. Фото: 5-tv.ru

Когда правда о переходе права собственности другому лицу вскрылась, представители конторы отправили Тарасову досудебную претензию. Не получив реакции, адвокаты фирмы подали иск в суд и выиграли его

Апелляция восстановить репутацию футболисту не помогла. Его все равно обязали выплатить задолженность в 205 тысяч рублей.

Вот только предписание Тарасов так и не исполнил. Теперь этим делом займутся судебные приставы.

Они уже возбудили исполнительное производство. Отмечается, что соответствующая пометка появилась на странице Тарасова на сайте УФФСП 6 октября.

Если футболист не расплатится с долгами, ему закроют выезд из страны. Для Тарасова такая мера может стать критичной: известно, что спортсмен и его жена — модель Анастасия Костенко — просто обожают отдых на Мальдивах и спускают там миллионы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тарасов и Костенко рассекретили пол четвертого малыша.