Людоед и «отец Обамы»: ТОП-5 скандальных почивших мировых лидеров

Недавно жителей Европы омрачила печальная новость — не стало экс-президента Финляндии Мартти Ахтисаари. Несмотря на миротворческую деятельность и Нобелевскую премию мира, политика оценивают крайне спорно, припоминая его угрозы стереть Белград с лица Земли, а также участие в коррупционных схемах.

Однако Ахтисаари прожил жизнь самого обычного политика в то время как некоторые его коллеги по цеху постоянно оказывались в центре крупных скандалов. 5-tv.ru решил вспомнить именно о таких почивших правителях.

Джон Кеннеди

Любимец Америки, человек, положивший конец расовой сегрегации, и жертва одного из самых загадочных политических убийств в истории — Джон Фицджеральд Кеннеди запомнился не только своей лучезарной улыбкой, но и темными делами, которые остаются объектами обсуждений до сих пор. Семья президента, по многочисленным свидетельствам, была тесно связана с мафией.

Отец Джона пропихивал того в политику с ранних лет — уже в 29 он стал членом палаты представителей, а в 43 — президентом Соединенных Штатов. Честность победы Кеннеди на выборах 1960 года подвергается большому количеству сомнений.

Джон Кеннеди. Фото: www.globallookpress.com / dpa

Многие историки считают, что Джону помогла прийти к власти мафия, которая и убила новоиспеченного лидера всего через два года после начала его срока, за то, что тот решил «укусить руку, которая его кормила», развернув борьбу с преступностью. Официальная версия смерти президента — пуля из оружия некого Ли Харви Освальда, однако экспертов озадачивает странная траектория, по которой выстрелы должны были достичь цели, а также скоропостижная гибель Освальда от рук Джека Руби, тесно связанного с организованной преступностью.

Но улыбчивый президент хранил в шкафу не только криминальные скелеты. Одним из главных «секретов полишинеля» Кеннеди была его связь с актрисой Мэрилин Монро.

Вокруг их близости ходит множество слухов, однако даже сами любовники не скрывали своих интрижек — 24 марта 1962 года они провели ночь в доме певца Бинга Кросби, а 19 мая 1962 Монро в своем лучшем наряде томно исполнила для Кеннеди песню-поздравление с днем рождения. Некоторые конспирологи даже связывают смерть певицы с неразделенной любовью или заказным убийством от бывшего любовника.

Муаммар Каддафи

Ныне покойный эксцентричный лидер Ливии Муаммар Каддафи, несмотря на крайне неоднозначные оценки его деятельности, запомнился не только своими политическими решениями, но и экстравагантным поведением. Братский вождь и лидер революции мог несколько раз за день переодеваться в наряды из своей необъятной коллекции, состоящей из чудовищно дорогих одеяний с гигантскими значками в форме Африканского континента и комплектов военной формы всех видов войск со множеством наград.

Муаммар Каддафи. Фото: www.globallookpress.com / imago stock& people, via www.imag

Во время визитов в другие страны Каддафи требовал разбивать для него бедуинский шатер, в котором он мог бы принимать гостей, а при переговорах он сидел на стуле чуть выше, чем у остальных. На съезде Генассамблеи ООН Каддафи вместо положенных 15 минут выступал полтора часа, а президента США Барака Обаму в официальном письме называл своим сыном.

В августе 2008 года на встрече более 200 африканских правителей, Муаммар был объявлен «королем королей Африки». Будучи настоящим патриотом своей страны, Каддафи заявлял, что Ливия является родиной кока-колы, а также английского писателя Уильяма Шекспира, которого политик называл Шейхом Зубейром. Своим подчиненным лидер каждый год дарил золотые часы со своим портретом.

Каддафи продержался у власти целых 42 года, пресекая любые попытки покушений и государственных переворотов. Ливийский лидер не смог справиться лишь с НАТО, при участии которого противники правителя смогли захватить и казнить «короля всех королей».

Фидель Кастро

Лидер кубинской революции был одним из самых ярких игроков на мировой арене на протяжении всего прошлого века. Его противостояние с Соединенными Штатами чуть не привело к ядерной войне между СССР и Америкой, а сам он стал примером для многих революционеров по всему миру.

Неудивительно, что Кастро превратился в цель номер один для различных спецслужб. На протяжении 40 лет сотни агентов пытались его устранить, однако ни одно из более чем 600 покушений ни нанесло Фиделю ни физического, ни морального вреда.

Фидель Кастро. Фото: www.globallookpress.com / Keystone Pictures USA

Один из киллеров внедрился в лагерь Кастро, надеясь убить того во сне. Покушение провалилось из-за того, что ночью Фидель решил укрыть шпиона своим одеялом, чтобы тот не замерз. Агент, пролежавший бок о бок с команданте всю ночь, побоялся стрелять в него и сбежал.

Одна из любовниц Кастро была завербована ЦРУ и должна была отравить лидера революции. Однако, когда Фидель раскрыл ее замысел и протянул ей оружие, чтобы та закончила начатое, девушка не смогла пересилить свои чувства и вернула пистолет обратно.

Так как команданте был матерым курильщиком, ЦРУ пытались убить его с помощью смертоносных сигар — их начиняли взрывчаткой и ядом, однако их планы провалились, а в 1986-м Кастро и вовсе бросил курить.

В Фиделя стреляли, взрывали, травили и били током, однако каждый раз он выходил сухим из воды. В результате кубинский лидер скончался в возрасте 90 лет от естественных причин.

Жан Бедель Бокасса

В отличие от вышеперечисленных политиков, чьи действия могут восприниматься по-разному, Бокасса был настоящим маньяком у власти. Будучи президентом Центральноафриканской Республики, он не только довел страну до чудовищной бедности, когда на всю страну был всего один стоматолог, но и в прямом смысле ел своих подчиненных.

На протяжение 12 лет у власти Бокасса возводил для себя и членов своей семьи гигантские роскошные дворцы, заводил бессчетное количество детей от 18 жен, а за малейшие преступления наказывал отрубанием конечностей и казнями, на которых присутствовал лично.

Жан Бедель Бокасса. Фото: www.globallookpress.com / via www.imago-images.de

Но самая страшная страница в биографии президента — каннибализм. Во время Вьетнамской войны в 1950-х будущий правитель убил вьетнамского партизана и съел его печень и сердце.

Придя к власти, людоед начал убивать и съедать своих оппонентов, порой скармливая их своим подчиненным. По словам очевидцев, он настолько пристрастился к человечине, что даже в заграничные поездки брал с собой консервы из людей, которые под страхом смерти готовил его личный повар.

После свержения тирана, в морозильных камерах его роскошных особняков нашли огромное количество человеческих останков. Людоед умудрился убедить суд в том, что части тел он хранил в соответствии с африканскими обычаями, поэтому вышел на свободу всего через шесть лет тюрьмы.

После отсидки Бокасса пытался вернуться в политику, убеждая всех в том, что он стал вегетарианцем, однако внезапная смерть от инфаркта в 1996 году помешала его планам.

Пол Пот

Пожалуй, самый неоднозначный политик ХХ века. Объявивший себя коммунистом, зажиточный крестьянин Салот Сар всего за три года правления стал причиной гибели (по разным оценкам) от 1,7 до трех миллионов граждан Камбоджи, что соразмерно трети населения страны.

Взяв себе псевдоним Пол Пот (от французского politique potentielle — «политика возможного»), Сар возглавил движение Красных кхмеров, в 1976 году захвативших власть в Камбодже. В течение 72 часов после прихода к власти, Пол Пот принудительно выселил всех жителей городов в сельскую местность.

Пол Пот. Фото: www.globallookpress.com

Исход людей в деревни сопровождался смертями от голода, усталости, болезней, а также политическими чистками. Салот Сар искренне считал, что существование городов создает неравенство между жителями, поэтому все камбоджийцы должны были стать крестьянами.

Стоит отметить, что в отличие от диктаторов вроде Бокассы, Пол Пот искренне верил в свои идеи, не упиваясь властью, попавшей ему в руки. Лидер Камбоджи жил крайне скромно — никаких золотых одеяний и роскошных особняков.

На сегодняшний день даже фотографии Пол Пота можно пересчитать по пальцам. Тем не менее, Красные кхемеры совершали ужасные преступления, мотивируя свои действия борьбой за равенство.

Режим Салота Сара пал всего через три года после прихода кхемеров к власти, однако даже сегодня в Камбодже значительная часть населения считает Пол Пота одним из величайших камбоджийцев в истории.

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