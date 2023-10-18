В США заместитель шерифа застрелил отсидевшего по ложному приговору чернокожего

Мужчина оказал сопротивление при аресте.

Заместитель шерифа американского штата Джорджия застрелил чернокожего мужчину, отсидевшего более 16 лет в тюрьме по ложному приговору. Об этом сообщает Associated Press.

Уточняется, что полицейский остановил автомобиль 53-летнего Леонарда Аллена Кюра на межштатной автомагистрали 95 недалеко от границы с Флоридой. По требованию правоохранителя мужчина вышел из автомобиля и сначала вел себя спокойно, однако услышав, что полицейский намерен его арестовать, стал проявлять агрессию.

В ответ сотрудник полиции попытался усмирить Кюра с помощью электрошокера и дубинки, но затем вынул пистолет и выстрелил в него. От полученного ранения мужчина скончался.

Ранее неоднократно судимый за грабеж и другие преступления Кюр был приговорен к пожизненному заключению за вооруженное ограбление аптеки в Дания-Бич во Флориде, произошедшее в 2003 году. В апреле 2020 года суд оправдал его и отпустил на свободу.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в американском штате Огайо полицейский застрелил 21-летнюю беременную темнокожую девушку, заподозрив ее в краже.