Спирс призналась в беременности от Тимберлейка: «Думала, у нас будет семья»

Певица обвинила экс-бойфренда в том, что была вынуждена сделать аборт.

Бритни Спирс забеременела от Джастина Тимберлейка во время их романа, длившегося с 1997-го по 2002 год, но сделала аборт. Об этом певица рассказала в своих новых мемуарах «Женщина во мне», отрывок из которых опубликовал People.

«Это было сюрпризом, но для меня это не было трагедией. Я так любила Джастина. Я всегда думала, что однажды у нас будет семья. Но Джастин определенно не был рад беременности. Он сказал, что мы не готовы к рождению ребенка, что мы слишком молоды», — призналась Спирс.

Певица уточнила, что забеременела от Тимберлейка в конце 2000 года, когда ей было 19 лет. Спирс утверждает, что не стала бы избавляться от ребенка, если бы решение зависело только от нее. Однако певец, которому тогда тоже не было еще 20 лет, категорически отказался становиться отцом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что папарацци заметили Бритни Спирс за ужином в компании популярного колумбийского певца Малумы.