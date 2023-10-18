Шуру «скребет ревность», когда он слышит каверы на свои песни

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Алексей Панков
Алексей Панков 43 0

Певец Шура гордится своими песнями, на которые записывают каверы спустя 20 лет

Шуру «скребет ревность», когда он слышит каверы на свои песни

Фото: www.globallookpress.com / Anton Mukhametchin

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Новые версии композиций дарят исполнителю позитивную энергию.

Российского певца Шуру радует, когда кто-то выпускает каверы на его песни, но вместе с тем его «скребет ревность». Таким заявлением исполнитель поделился с изданием Газета.ру.

Артист подчеркнул, главное, чтобы кавер был сделан талантливо. Новые версии песен его будоражат и дают позитивную энергию

«Сейчас я говорю о каверах не один в один, а именно в новой аранжировке, с новым взглядом. Я несколько раз могу переслушать такой кавер и копошиться в мыслях: „А вот как еще это могло звучать“. И горжусь этой песней, потому что спустя 20 лет она жива», — отметил музыкант.

К примеру, в марте этого года Тимур Родригез перепел песню Шуры «Ты не верь слезам». Вместо второго куплета музыкант добавил строчки собственного сочинения.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая жена рэпера Гуфа Айза раскритиковала Шуру за его поведение. Музыкант довел до слез Валю Карнавал.

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