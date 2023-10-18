«Пахнет рыбой»: в бурятском поселке десять лет в кранах течет ржавчина

Необычный цвет и резкий запах. Такими качествами обладает вода, которая течет из кранов в домах в одном из бурятских поселков. Специалисты шутят, что по составу жидкости можно изучать таблицу Менделеева. Но вот местным жителям совсем не до смеха. Подробности у корреспондента «Известий» Кирилла Солодкова.

Кран на кухне или в ванной жители поселка Мостовка лишний раз открывать не рискуют. Вместо прозрачной воды оттуда льется густая оранжевая жидкость с едким химическим запахом. Не помогают даже мощные фильтры. Модули для очистителя приходится менять каждые три дня. А по старым картриджам впору изучать таблицу Менделеева прямо без микроскопа.

«Видно вот, покажите. это ржавчина, конкретно ржавчина, накопленная в слоях фильтра», — говорит житель Мостовки Владимир Таракановский.

Проблемы с водой в поселке начались сразу после ремонта на водонапорной башне и тянутся уже больше десяти лет.

«Вода порой пахнет рыбой, тухлятиной. Порой вообще такой железой какой-то пахнет. Ну невозможно», — говорит местная жительница Анна Колобова.

Многодетная мама Анастасия употреблять зловонную жижу в пищу уже перестала. Но купать маленьких детей все равно приходится. И последствия буквально налицо.

«Вот такие вот высыпания на коже, такие высыпания от плеча до кисти на обеих руках и на ногах <…> Вот эти вот пупырышки у него порой воспаляются, появляется гнойничок, который очень сильно болит», — показывает поражения на коже ребенка Анастасия Таракановская.

Почти все жители вынужденно перешли на бутилированную воду или пробурили скважины. Но в местном детском саду и школе по старинке кипятят и отстаивают то, что течет по трубам.

«Воду утром повар кипятит, после этого отстаивается и только после этого пользуются дети», — рассказала заведующая детского сада Татьяна Колоколова.

Местные власти на жалобы либо не реагировали либо отправляли отписки. После обращения жителей в Общероссийский народный фронт свою проверку начала прокуратура.

«Проводились работы и была замена оборудования на водонапорной башне, то есть часть конструктивных элементов, включая насос и какие-то другие элементы, их поменяли», — сообщила руководитель исполкома народного фронта в Бурятии Юлия Ким.

После замены оборудования проверяющие совместно с Роспотребнадзором проведут анализ проб воды. Если нарушения не устранят, не исключено, что муниципальные власти привлекут уже к уголовной ответственности.