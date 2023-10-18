В Москве прошел премьерный показ картины «По щучьему велению»

Новый взгляд на старую сказку. В Москве прошла премьера фильма Александра Войтинского «По щучьему велению». В основе сюжета — классическая история про Емелю, волшебную щуку и три желания.

Ко всему этому прибавились современные технологии, и в итоге получился настоящий блокбастер. Его посмотрел кинообозреватель РЕН ТВ Николай Никулин.

Народный герой, разбазаривающий свои желания, но в конце концов понимающий им цену — сюжет знакомый. И, вместе с тем, знаковый, поучительный: в жизни Емели не зря появляется волшебная щука. Она может и желание исполнить, и стать надежным советчиком, и многому научить. Только учиться придется на своих ошибках.

«Емеля умеет бороться с проблемами улыбкой. Он умеет смеяться. Он умеет пропускать это все. У него есть любовь к жизни, легкость. И я, конечно, сам пытаюсь учиться у него», — рассказал исполнитель главной роли, актер Никита Кологривый.

Премьера фильма «По щучьему велению», как и ожидалось, собрала множество звездных гостей: Алексей Чадов, Марьяна Спивак, Алексей Учитель. Но главные звезды вечера — это создатели картины: режиссер Александр Войтинский, продюсер Сергей Сельянов, артисты Мила Ершова и Роман Мадянов.

«Этот жанр, он объединяет группу. Очень надеюсь, что это получилось. И если это будет любимо нашему зрителю, я буду вдвойне счастлив», — поделился Роман Мадянов.

Никита Кологривый, сыгравший Емелю, определяет своего героя, как очень любопытного человека. Может быть, он ленив и не всегда инициативен, но жаден до жизни. И когда перед ним возникают трудности, именно любопытство и желание узнать «а что будет дальше, если я не остановлюсь» помогает все преодолеть.

«Все люди мечтают о волшебной палочке. Чтобы как-то раз — и вот оно. У нас это фильм про волшебную палочку. Только у нас она живая. И это по идее должно попадать в сердце», — заметил продюсер фильма «По щучьему велению» Сергей Сельянов.

Сергей Сельянов выступил продюсером проекта. Из короткой истории про Емелю, которому посчастливилось поймать щуку, создатели сделали сказочно-приключенческую комедию. Емеля пожелает завоевать сердце капризной царской дочки, щука обернется красавицей Василисой, вместе с Емелей они окажутся в мире мертвых, в гостях у Кощея в исполнении Федора Лаврова, а еще встретят другого сказочного персонажа: знакомьтесь, кот Баюн, говорящий голосом Сергея Бурунова.

«Это самая важная сказка нашей культуры. Мы до сих пор в ожидании волшебной щуки. А мы говорим, не то, что так не бывает, но все равно нужно вставать с дивана и действовать самому», — рассказал режиссер Александр Войтинский.

Ключевую роль волшебной щуки, которая в какой-то момент превращается в красавицу Василису, сыграла Мила Ершова.

«Сама героиня, как мне кажется, получилась легкой, не нафталиновой, не такой „терпилой Аленушкой“. Она хитрая, с характером», — отметила актриса Мила Ершова.

Сможет ли найти настоящую любовь Емеля и разобраться в своих чувствах, мы узнаем 26 октября, когда картина выйдет в российский прокат.