«Защита международной справедливости»: начались переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина

Стороны отметили высокие показатели в сфере торговли.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали двусторонние переговоры в Пекине. Российский лидер находится с официальным визитом в Китае в рамках международного форума «Один пояс, один путь».

Лидеры отметили рост двустороннего сотрудничества. Путин отметил, что тесная внешнеполитическая координация востребована в нынешних условиях. И именно так РФ и Китай выстраиваю свои взаимоотношения.

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Также президенты сообщили о росте темпов торговли между странами. Москва и Пекин достигли объема товарооборота в 200 млрд долларов и по итогам календарного года преодолеют этот показатель, заметил российский лидер. Си Цзиньпин добавил, что торговля КНР и РФ вышла на исторический рекорд.

Китайский лидер обратил внимание на то, что две страны сохранили тесную и эффективную стратегическую координацию. Также Си Цзиньпин заявил, что Китай готов работать с Россией для защиты международной справедливости.

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