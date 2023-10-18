В Петербурге почтили память Чайковского гала-концертом с участием Ролдугина

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Перед зрителями выступил Губернаторский симфонический оркестр.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В большом зале Санкт-Петербургской филармонии прошел гала-концерт, посвященный 130-летию со дня смерти Петра Чайковского.

Перед зрителями выступил Губернаторский симфонический оркестр под управлением Дмитрия Юровского. Солист — народный артист России, прославленный виолончелист Сергей Ролдугин.

В программе прозвучали сочинения, составляющие своего рода «золотой фонд» великого композитора: «Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, «Итальянское каприччио» и «Четвертая симфония». Публика очень тепло встретила музыкантов. Фестиваль «Чайковский. Перезагрузка» продлится три недели.

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В Петербурге почтили память Чайковского гала-концертом с участием Ролдугина

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