В Петербурге почтили память Чайковского гала-концертом с участием Ролдугина

В большом зале Санкт-Петербургской филармонии прошел гала-концерт, посвященный 130-летию со дня смерти Петра Чайковского.

Перед зрителями выступил Губернаторский симфонический оркестр под управлением Дмитрия Юровского. Солист — народный артист России, прославленный виолончелист Сергей Ролдугин.

В программе прозвучали сочинения, составляющие своего рода «золотой фонд» великого композитора: «Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, «Итальянское каприччио» и «Четвертая симфония». Публика очень тепло встретила музыкантов. Фестиваль «Чайковский. Перезагрузка» продлится три недели.