«Подвинул меня»: Олег Газманов рассказал о своем отношении к певцу SHAMAN
Олег Газманов: певец SHAMAN поет песни, которые поднимают дух воинам России
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
Народный артист России пообщался с молодым исполнителем с глазу на глаз.
Олег Газманов считает певца SHAMAN примером для молодого поколения и начинающих исполнителей. Об этом исполнитель рассказал изданию dni.ru.
Народный артист России Олег Газманов признается, что его порадовало появление SHAMAN на российской эстраде, и даже тот факт, что молодой певец обогнал по популярности самого Олега Михайловича, его совсем не расстраивает.
«Он стал популярнее меня по опросам, хотя два года я оставался в лидерах. В 72 года, наверное, это неправильно. И вот, наконец, появился парень, который меня подвинул», — сказал Олег Газманов.
По словам исполнителя, творчество SHAMAN — это то, что нужно российскому зрителю, а его песни поднимают дух воинам, которые сейчас находятся в зоне СВО.
Олег Газманов также рассказал, что не так давно поговорил с молодым певцом с глазу на глаз и предупредил, что является одним из последних композиторов, которые радуются чужим успехам.
«А он сделал паузу и сказал в ответ: „Больше никого и не было“», — делится Газманов.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Олег Газманов лишился недвижимости за рубежом.
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