«Таланта мало»: Иосиф Пригожин объяснил, как завоевать народную любовь

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 17 0

Иосиф Пригожин: для славы артисту нужна команда, которая сделает из него звезду

«Таланта мало»: Иосиф Пригожин объяснил, как завоевать народную любовь

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Продюсер рассказал, почему даже гениальные артисты не могут порой добиться популярности.

Иосиф Пригожин считает, что для популярности артисту нужен не только талант, но и правильное окружение, способное сделать из него настоящую звезду. Об этом продюсер рассказал изданию Газета.ру.

Иосиф Пригожин уверен, что, в первую очередь, человек должен любить то, что он делает, и постепенно добиваться своей цели. Более того, нужно запастись терпением, чтобы не бросить все на полпути, ведь случается и такое. А вот исключительно таланта и харизмы, к сожалению, в современном шоу-бизнесе для популярности недостаточно.

«Может быть мега талантливый человек — я знаю такие примеры — они на сцене уже 300 лет, а звездами так и не стали. Да, их знают, они известны, но народную любовь они не приобрели. Чтобы приобрести народную любовь, нужно попасть в музыкальный материал — он имеет значение, очень важно вовремя попасть на хорошего композитора, автора», — подчеркивает Пригожин.

Продюсер отмечает, что важной составляющей для будущей популярности артиста составляет его команда. 

«Я из любого человека могу сделать звезду. Вопрос — насколько эта звезда будет долговечной. У меня есть определенные вкусовые вещи, например, кто-то ориентируется на рок-музыку, кто-то — на поп музыку, кто-то — на людей актерского мастерства, то есть все зависит все равно от команды», — уверен Иосиф Пригожин.

Продюсер добавляет, что даже гениальный артист может выглядеть неприглядно, если вокруг него люди, которые не могут его «зажечь».

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Валерия «сгубила» политическую карьеру Пригожина.

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