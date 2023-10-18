Шойгу потребовал от Канады экстрадиции эсэсовца Гунько

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил обратиться к властям Канады и Интерполу с требованием экстрадиции главного участника скандала, произошедшего в парламенте Канады, эсэсовца Ярослава Гунько. Министр призвал проработать это вопрос российским правоохранительным органам совместно с белорусскими.

Как отметил глава оборонного ведомства, правительство Канады и международные организации уже признали принадлежность Гунько к военными преступниками. Он служил в дивизии СС «Галичина» и имел непосредственное отношение к преступлениям, совершенным против мирного советского населения на территории Львовской области, а также к геноциду представителей разных национальностей.

Эти факты являются основаниями для его выдачи и привлечения к ответственности, по словам Шойгу, над Гунько совершится публичный судебный процесс.

Глава Минобороны отметил, что совершенные дивизией зверства не имеют сроков давности. Более того, обратил он внимание, Канадой была ратифицирована конвенция ООН «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него». Эсэсовец же должен в полной мере ответить за свои деяния.

«Укрывательство этого нацистского преступника, а проще говоря, изувера, на руках которого кровь сотен, если не тысяч наших граждан, включая детей, не может быть оправдано никакими причинами», — прокомментировал Шойгу в рамках совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии.

В парламент Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского был приглашен бывший боевик дивизии «Галичина» войск СС 98-летний Ярослав Хунка (Гунько). Рукоплещущему залу его представили как ветерана борьбы против русских.

«Галичина», в которой воевал боевик, присягала в верности Адольфу Гитлеру и прославилась зверствами, совершенными в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

Первые лица Канады после скандала поспешили откреститься — мол не знали о прошлом Хунки. Спикеру парламента страны Энтони Роту пришлось взять вину за приглашение эсэсовца на себя и подать в отставку.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин указал на попытку Запада приглушить историю с нацистом в парламенте Канады.