Шойгу потребовал от Канады экстрадиции эсэсовца Гунько

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 70 0

Над престарелым нацистом должен совершиться публичный судебный процесс, считают российские власти.

Шойгу потребовал от Канады экстрадиции эсэсовца Гунько

Фото: Reuters / CBC / CTV

Читайте нас в: Дзен Новости

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил обратиться к властям Канады и Интерполу с требованием экстрадиции главного участника скандала, произошедшего в парламенте Канады, эсэсовца Ярослава Гунько. Министр призвал проработать это вопрос российским правоохранительным органам совместно с белорусскими.

Как отметил глава оборонного ведомства, правительство Канады и международные организации уже признали принадлежность Гунько к военными преступниками. Он служил в дивизии СС «Галичина» и имел непосредственное отношение к преступлениям, совершенным против мирного советского населения на территории Львовской области, а также к геноциду представителей разных национальностей.

Эти факты являются основаниями для его выдачи и привлечения к ответственности, по словам Шойгу, над Гунько совершится публичный судебный процесс.

Глава Минобороны отметил, что совершенные дивизией зверства не имеют сроков давности. Более того, обратил он внимание, Канадой была ратифицирована конвенция ООН «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него». Эсэсовец же должен в полной мере ответить за свои деяния.

«Укрывательство этого нацистского преступника, а проще говоря, изувера, на руках которого кровь сотен, если не тысяч наших граждан, включая детей, не может быть оправдано никакими причинами», — прокомментировал Шойгу в рамках совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии.

В парламент Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского был приглашен бывший боевик дивизии «Галичина» войск СС 98-летний Ярослав Хунка (Гунько). Рукоплещущему залу его представили как ветерана борьбы против русских.

«Галичина», в которой воевал боевик, присягала в верности Адольфу Гитлеру и прославилась зверствами, совершенными в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

Первые лица Канады после скандала поспешили откреститься — мол не знали о прошлом Хунки. Спикеру парламента страны Энтони Роту пришлось взять вину за приглашение эсэсовца на себя и подать в отставку.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин указал на попытку Запада приглушить историю с нацистом в парламенте Канады.

+4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.37
0.02 102.91
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:58
Подарок от США: что такое ракеты ATACMS и почему они важны для ВСУ
19:46
«Не играет роли»: почему Анисина закрыла глаза на измену Джигурды
19:37
ВСУ предприняли безуспешные попытки атаки на Крым дважды за час
19:30
Мир с содроганием увидел последствия удара по больнице в секторе Газа: самые важные события дня
19:14
«Плотность покрытия»: как россияне помогают военным уничтожать беспилотники ВСУ
18:45
Умер актер из сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей»

Сейчас читают

«Подвинул меня»: 72-летний Газманов откровенно высказался о SHAMAN
Умер актер из сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей»
«Зеленский и его хунта обречены»: политолог заявил о видимом крахе Украины
Осудить нельзя промолчать: Израиль поставил Азербайджан в деликатную ситуацию

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России