Нормальные люди? Почему релоканты рано или поздно вернутся в Россию

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 22 0

Сенатор Цеков: релоканты вернутся после сравнения безопасности в России и ЕС

Нормальные люди? Почему релоканты рано или поздно вернутся в Россию

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Berg

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Покинувшим страну россиянам предложили обратить внимание на уровень безопасности.

Россияне, уехавшие из страны, рано или поздно обязательно вернуться обратно. Об этом изданию URA.RU заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

По мнению политика, пока граждане России находятся за рубежом, у них есть отличная возможность сравнить уровень безопасности, который обеспечивается на родине и, например, в странах Европы.

«Нормальный человек должен понимать, что Россия сейчас самая безопасная страна в мире для проживания. Во всяком случае среди европейских стран. Надо объяснять, что у нас все нормально. Я думаю, что они вернутся, и многие возвращаются», — отметил Цеков.

Сенатор также подчеркнул, что некоторых из релокантов по возвращении может ждать неприятный сюрприз в виде уголовного преследования. Впрочем, это касается только тех, кто, будучи за границей, позволял себе говорить много лишнего. В особенности речь идет о сбежавших после начала специальной военной операции на Украине.

«Но есть и те, которые наговорили себе на приличные судебные сроки. Их надо будет задерживать и судить. Тех, кто помогал Вооруженным силам Украины. Их надо наказывать. Они должны за это получить внушительное наказание», — уверен политик.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что покинувших Россию релокантов припечатали без прикрас.

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