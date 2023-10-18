Стала известна личность заказчика пентаграммы в доме военкора Валентина Трушнина

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 102 0

Заказчиком пентаграммы в доме военкора Трушнина является Иван Волчик

Стала известна личность заказчика пентаграммы в доме военкора Валентина Трушнина

Фото: из открытых источников

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Полицейским удалось выяснить, кто причастен к вандализму в одном из домов Москвы и угрозам в адрес семьи журналиста.

5-tv.ru стала известна личность заказчика угрозы убийства военкора Валентина Трушнина. Им оказался гражданин Белоруссии, который переехал после протестов в столице на Украину. Его зовут Иван Волчик, ему 32 года.

Днем 18 октября на севере Москвы задержали девушку и парня, подозреваемых в вандализме. Они, предположительно, нарисовали пентаграмму со свиной головой на двери квартиры военкора «Известий» Валентина Трушнина.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что подозреваемых в угрозе убийством военкору «Известий» установили за сутки.

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