Стала известна личность заказчика пентаграммы в доме военкора Валентина Трушнина

Полицейским удалось выяснить, кто причастен к вандализму в одном из домов Москвы и угрозам в адрес семьи журналиста.

5-tv.ru стала известна личность заказчика угрозы убийства военкора Валентина Трушнина. Им оказался гражданин Белоруссии, который переехал после протестов в столице на Украину. Его зовут Иван Волчик, ему 32 года.

Днем 18 октября на севере Москвы задержали девушку и парня, подозреваемых в вандализме. Они, предположительно, нарисовали пентаграмму со свиной головой на двери квартиры военкора «Известий» Валентина Трушнина.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что подозреваемых в угрозе убийством военкору «Известий» установили за сутки.