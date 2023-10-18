Стала известна личность заказчика пентаграммы в доме военкора Валентина Трушнина
Заказчиком пентаграммы в доме военкора Трушнина является Иван Волчик
Фото: из открытых источников
Полицейским удалось выяснить, кто причастен к вандализму в одном из домов Москвы и угрозам в адрес семьи журналиста.
5-tv.ru стала известна личность заказчика угрозы убийства военкора Валентина Трушнина. Им оказался гражданин Белоруссии, который переехал после протестов в столице на Украину. Его зовут Иван Волчик, ему 32 года.
Днем 18 октября на севере Москвы задержали девушку и парня, подозреваемых в вандализме. Они, предположительно, нарисовали пентаграмму со свиной головой на двери квартиры военкора «Известий» Валентина Трушнина.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что подозреваемых в угрозе убийством военкору «Известий» установили за сутки.
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