В Подмосковье в элитном фитнес-клубе утонула пятилетняя девочка

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 72 0

Очевидцы сообщили, что скорая не могла добраться до места ЧП в течение трех часов.

В Подмосковье в элитном фитнес-клубе утонула пятилетняя девочка

Фото: www.globallookpress.com / Jens Kalaene

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В элитном фитнес-центре Ленинского городского округа в Подмосковье утонула пятилетняя девочка. По информации 5-tv.ru, трагедия произошла вечером 18 октября в заведении под названием «Любифитнес». Ребенок захлебнулся водой во время купания.

Спасателям не удалось реанимировать девочку. Она скончалась, не приходя в сознание. Кроме того, как сообщают очевидцы, скорая не приезжала в течение трех часов.

Тело ребенка обнаружили в реке Клязьме в подмосковном Щелково

Ранее 5-tv.ru сообщал о жутких подробностях смерти восьмилетней девочки, пропавшей под Красноярском. Тело ребенка обнаружили недалеко от дома в яме. Волонтерам удалось заметить ногу, выглядывающую на поверхность. Девочку достали, однако признаков жизни она уже не подавала. Как второклассница оказалась в яме, точно не известно. Следователи предполагают, что она могла уронить игрушку и полезла ее доставать. Причиной смерти стала асфиксия.

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