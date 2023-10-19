США смягчили санкции против Венесуэлы

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 15 0

Reuters: США ослабляют санкции против нефтегазового сектора Венесуэлы

США смягчили санкции против Венесуэлы

Фото: www.globallookpress.com / Jose Isaac Bula Urrutia / Eyepix

Читайте нас в: Дзен Новости

Еще весной президент Мадуро послал к черту представителя Госдепа Штатов.

Соединенные Штаты Америки (США) приняли решение смягчить санкции против Венесуэлы, сделав упор на газовый и нефтяной сектор. Об этом изданию Reuters сообщил источник в американском Министерстве финансов.

«США смягчают санкции против Венесуэлы, главным образом в нефтяном и газовом секторе, при этом данный процесс будет носить обратимый характер», — сообщил анонимный чиновник.

Ранее 5-tv.ru рассказал, стоит ли ждать повторение нефтяного кризиса 1973 года. РФ и Саудовская Аравия обсудили ситуацию на рынке «черного золота» и динамику цен на полях «Российской энергетической недели».

+4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.37
0.02 102.91
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:04
Трубы горят: девушка ударила ножом сожителя-алкоголика
4:48
США смягчили санкции против Венесуэлы
4:32
Разборки с рукоприкладством: жительница Петербурга встречается с треш-стримером
4:16
Действенный способ: как Проскурякова справилась с переживаниями из-за болезни мужа
4:00
Выбыл из игры: футболист Неймар получил серьезную травму
3:44
«Фиксировать и ставить метки»: на ЕГЭ начнут работать нейросети

Сейчас читают

«Подвинул меня»: 72-летний Газманов откровенно высказался о SHAMAN
ВС РФ поразили склад авиационных средств ВСУ на аэродроме Лозовое
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака
Осудить нельзя промолчать: Израиль поставил Азербайджан в деликатную ситуацию

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России