США смягчили санкции против Венесуэлы
Reuters: США ослабляют санкции против нефтегазового сектора Венесуэлы
Фото: www.globallookpress.com / Jose Isaac Bula Urrutia / Eyepix
Еще весной президент Мадуро послал к черту представителя Госдепа Штатов.
Соединенные Штаты Америки (США) приняли решение смягчить санкции против Венесуэлы, сделав упор на газовый и нефтяной сектор. Об этом изданию Reuters сообщил источник в американском Министерстве финансов.
«США смягчают санкции против Венесуэлы, главным образом в нефтяном и газовом секторе, при этом данный процесс будет носить обратимый характер», — сообщил анонимный чиновник.
Ранее 5-tv.ru рассказал, стоит ли ждать повторение нефтяного кризиса 1973 года. РФ и Саудовская Аравия обсудили ситуацию на рынке «черного золота» и динамику цен на полях «Российской энергетической недели».
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