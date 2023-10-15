Нефтяной кризис 1973 года: повторится спустя 50 лет?

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РФ и Саудовская Аравия обсудили ситуацию на нефтяном рынке на полях РЭН

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

РФ и Саудовская Аравия обсудили ситуацию на рынке «черного золота» и динамику цен на полях «Российской энергетической недели». К каким выводам пришли и о чем договорились стороны?

Новый ближневосточный кризис неминуемо отразится на ценах на нефть и газ. А зима близко. И что будет с ценами на топливо? В Москву обменяться мнениями на этой неделе приехали представители ведущих стран-экспортеров — Саудовской Аравии, Ирака, Ирана, Венесуэлы, Азербайджана, Южного Судана. Очень вовремя, согласитесь? О чем договорились и что будет — узнал наш корреспондент Николай Иванов. Все подробности — в его репортаже.

Просчеты США, которые, пытались заставить Ближний Восток жить по собственному сценарию — уже привели к тысячам убитых и раненых. Эскалация конфликта грозит еще и коллапсом экономики. На Российской энергетической неделе к этой теме возвращались постоянно.

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Такое уже было. В 1973 году между Израилем с одной стороны и арабской коалицией с другой — вспыхнула война Судного дня. Запад поддержал Израиль. Арабские страны в знак протеста отключили от нефтяного крана Вашингтон, Лондон, Оттаву, Амстердам и Токио. И в течение нескольких недель цена на нефть взлетела в четыре раза. Это как если бы сейчас она стоила 360 долларов.

Вашингтон в первую очередь предупредил Иран — третью страну по запасам нефти: «Не стоит вмешиваться в конфликт Палестины и Израиля». В случае обострения у Тегерана есть дополнительные рычаги: он может закрыть Ормузский пролив — ворота для арабской нефти.

Новое обострение в Персидском заливе неизбежно коснется и газа — через тот же Ормузский пролив проходит треть всего мирового СПГ. Евросоюз — первый под ударом. Сами отрубили поставки по маршруту «Ямал-Европа». Игнорируют уцелевшую нитку «Северного потока — 2». Спустя год после теракта на нашем газопроводе у них новая напасть: неизвестные повредили еще и Balticconnector — трубу между Эстонией и Финляндией. В НАТО только разводят руками и обещают решительно ответить. Но кому? Словно кто-то намеренно выводит конкурентов из игры. Европейский промышленный локомотив сошел с рельсов.

Европа — на обочине. И уже пытается обойти собственные санкции — в этом году закупала на 40% сжиженного русского газа больше, чем в 2021. Лидеры по импорту нашего СПГ — кроме Китая — Испания и Бельгия. Россия собирается утроить мощность. Например, плавучий завод «Арктик СПГ — 2» скоро заработает у полуострова Гыдан. Прямо на месторождении. Непосредственно на Северном морском пути, что решит проблемы логистики. Востребованность сжиженного газа — колоссальная. Как и нашей «Атомки». 22 энергоблока одновременно строит за рубежом «Росатом» — Бангладеш, Египет, Турция, Венгрия.

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В Москве об этом говорят те, кто больше других имеет право — четыре тысячи гостей, 60 стран. Если посмотреть на цифры: в Москве — лидеры по добыче сырой нефти. На их долю приходится две трети всех мировых запасов. Для дорогих гостей с Востока — на столах курага, чернослив, арахис. Хотя «подслащивать» переговоры и не нужно — полное взаимопонимание.

Одно из ключевых событий — совместное заседание России и Саудовской Аравии. Именно Москва и Эр-Рияд решают, что будет происходить на рынке нефти в ближайшие месяцы. Основное обсуждение, конечно, без камер. Считается, что Россия и Саудовская Аравия определяют повестку в ОПЕК+. В сделке по сокращению добычи нефти.

Фактически новый многополярный мир столкнулся с америкацентричной моделью. И победил. Раньше Штаты диктовали условия игры. Вашингтон считает любые договоренности ОПЕК+ — враждебными шагами. США нужно много дешевой нефти — все помнят прошлый год. Когда дорогой бензин сыграл против демократов в преддверии выборов в Конгресс. Они потеряли большинство в палате представителей. Чтобы создать иллюзию контроля над ситуацией, G7, Евросоюз и Австралия ввели потолок для российской нефти в 60 долларов за баррель. Не помогло.

Как минимум, экономические «двоечники» забыли закон сохранения энергии. По прогнозам, именно 2023 станет рекордным по востребованности нефти в мире.

В итоге в многополярном мире выигрывает тот, кто выбирает взаимоуважение и сотрудничество вместо санкций и ценовых потолков, которые, по сути, атавизм колониальной эпохи. Вероятно — последний.

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