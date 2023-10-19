«Надо сделать»: Путин выступил за перенос игровых сервисов на домен ru

Россиянам придется попрощаться с серверами com?

Президент России Владимир Путин выступил за необходимость размещения игровых сервисов в РФ в зоне ru. Заявил он об этом в ходе Совета по физической культуре и спорту, который проходит в Перми.

В ходе совещания председатель исполкома Федерации бокса РФ Умар Кремлев предложил включить интернет-игры в единый регулятор, чтобы блокировать зону com и перенести ПО, офис и сервера в ru.

«Надо сделать. Не проработать, а сделать, и нужно включить это в единый регулятор», — ответил Путин.

Глава государства отправился в Пермь для участия в мероприятиях Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» прямиком из Пекина. В Китае он находился на протяжении двух дней, 17 и 18 октября. В КНР он принимал участие в другом форуме — «Один пояс — один путь».

Ранее 5-rv.ru писал, что Путин поручил решить вопрос обеспечения граждан средствами реабилитации.