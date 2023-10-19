Эксклюзивные кадры: в Москве похоронили композитора Геннадия Гладкова

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 143 0

Композитора Геннадия Гладкова похоронили на Ваганьковском кладбище

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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Церемония прощания с советским и российским музыкантом проходила в закрытом режиме.

Советского и российского композитора Геннадия Гладкова похоронили на Ваганьковском кладбище 19 октября. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео могилы народного артиста РФ.

Церемония прощания и похороны проходили в закрытом режиме, в кругу самых близких.

Геннадий Гладков скончался 16 октября на 89-м году жизни. В 2014-м году музыкант перенес инсульт, после чего был вынужден передвигаться на инвалидном кресле. Но даже в таком состоянии композитор написал с симфоническим оркестром кинематографии свой мюзикл  «Шиворот-навыворот, или Иван и Алена против Дракона» на либретто Юрия Энтина.

Музыка композитора звучит в более чем 110 картинах. Среди них — известные шлягеры мультфильмов «Бременские музыканты», «Малыш и Карлсон», «Джентльменах удачи», «12 стульях» и многие другие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кому достанется наследство композитора Геннадия Гладкова.

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Эксклюзивные кадры: в Москве похоронили композитора Геннадия Гладкова

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