Финская полиция завершила осмотр места повреждения газопровода Balticconnector

Образцы с места ЧП направлены в лабораторию для проведения экспертизы.

Осмотр участка повреждения газопровода Balticconnector финскими правоохранителями завершен, собранные на месте ЧП образцы переданы на экспертизу. Об этом сообщили представители пресс-службы Центральной криминальной полиции Финляндии на официальном сайте.

Отмечается, что полиция получила значительную поддержку от Пограничной службы и Сил обороны в техническом расследовании, которое потребовало, в том числе, нескольких погружений к поврежденному объекту на глубину несколько десятков метров. Руководитель операции, участковый комиссар по борьбе с преступностью Ристо Лохи поблагодарил коллег из других органов, назвав их помощь неоценимой.

«Опыт, оборудование и профессионализм экспертов из сотрудничающих органов сыграли очень важную роль в расследовании», — подчеркнул Лохи.

Хотя процедура оценки ущерба уже завершено, расследование в присутствии властей в этом районе все еще продолжаются. Впереди изучение большей территории вокруг места повреждения. Образцы, взятые с места происшествия, направлены для анализа в лабораторию судебно-медицинской экспертизы Центральной криминальной полиции.

Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией остановился в ночь на 8 октября. Оператор финской газовой сети Gasgrid Finland, комментируя ситуацию, заявлял о возможной утечке. Президент Финляндии Саули Ниинисте предположил, что повреждение — результат внешнего воздействия. Норвежские сейсмологи утверждают, что в районе, где пролегает трубопровод, ночью на 8 октября мог произойти взрыв. Восстановление займет до нескольких месяцев.

Представители НАТО выразили готовность оказать содействие в расследовании инцидента. Генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг пообещал дать решительный ответ, если речь идет о саботаже. Ранее 5-tv.ru сообщал, как под внимание следователей попало русское судно «Севморпуть».