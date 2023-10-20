Байден заявил об отсутствии у США желания воевать с Россией

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 40 0

Президент США Байден: Вашингтон не стремится к военному столкновению с Россией

Байден заявил об отсутствии у США желания воевать с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Ohde/face to face

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Американский лидер также высказался о возможном конфликте Москвы с НАТО.

США не желают военного столкновения с Россией. Такое заявление сделал американский лидер Джо Байден. Цитата приводится в материале РИА Новости. Президент Соединенных Штатов также отметил, что Вашингтон не перестанет поддерживать Украину. Он считает, что помощь киевскому режиму жизненно важна для безопасности его страны.

«Мы не стремимся к тому, чтобы американские войска воевали в России или против России», — сказал Байден.

Президент подчеркнул, что ситуация изменилась бы, если бы Россия конфликтовала с НАТО. В случае атаки блока со стороны Москвы Штаты «защищали бы каждый его дюйм». Однако такое развитие событий Байден назвал нежелательным.

Что касается противостояния с НАТО бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер недавно постановил — при прямом столкновении альянс продержится не дольше недели. Риттер, об этом писал ранее 5-tv.ru, также уверен, что Запад вскоре заставит Украину отказаться от территорий.

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Байден заявил об отсутствии у США желания воевать с Россией

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