Главная соперница — жена? На кого Запад может поменять Владимира Зеленского

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 38 0

Политолог Корнилов: заменить Зеленского может экс-спикер парламента Разумков

Главная соперница — жена? На кого Запад может поменять Владимира Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

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Партнеры Украины решили заняться кадровой перестановкой. Претенденты на пост президента уже активизировались.

Киевская верхушка не желает радикальных перемен, но Запад продолжает добиваться перевыборов президента. Если действующий лидер Владимир Зеленский перестанет устраивать Вашингтон и Брюссель, и контролировать его станет сложно, замены найдут быстро, считает политолог Владимир Корнилов. Его мнение опубликовано в материале News.ru.

«Соперники президента уже активизировались. Среди них его предшественник Петр Порошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко. Это означает, что кандидаты на замену Зеленскому уже есть», — заявил эксперт.

Корнилов предупреждает — не стоит ожидать честных и справедливых итогов украинских выборов 2024-го года. Офис Зеленского не скрывал, что в условиях боевых действий организовать голосование не удастся, а еще миллионы украинцев сейчас живут за границей. Глава национально-культурной автономии «Украинцы России» Богдан Безпалько в свою очередь полагает, что президентом может стать депутат Верховной рады, экс-спикер парламента Дмитрий Разумков — человек, пока не запятнавший себя коррупционными скандалами.

Популярно мнение, что высоки шансы и у самого близкого к Зеленскому политика — его жены Елены. Безпалько в эту теорию не верит, так как считает первую леди недостаточно популярной. Люди относятся к ней негативно, а значит западным партнерам не придет в голову выбрать такого кандидата. С другой стороны, несколько лет назад никто и представить не мог, что комик и юморист, «делавший неприличные вещи», возглавит Украину, подчеркнул эксперт.

«Возьмут какого-нибудь Дмитрия Разумкова — человек незапятнанный, нигде не светится, нигде не появляется, драгоценности на миллион долларов в ювелирных магазинах в США не скупал — и сделают из него популярного политика», — согласился с Корниловым Безпалько.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о судьбе законопроекта о запрете канонической Украинской Православной церкви (УПЦ).

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