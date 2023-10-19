В Киеве продолжают решать вопрос о запрете УПЦ

Число поддержавших инициативу парламентариев превысило количество необходимых для принятия голосов.

Проект закона о запрете канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) приняла в первом чтении Верховная рада. Об этом заявил в Telegram-канале депутат Ярослав Железняк.

«Законопроект № 8371 о запрете религиозных организаций, связанных с рф принят в первом чтении», — написал он.

Так, за принятие проекта проголосовали 267 депутатов при 226 необходимых. Против него выступили лишь 15 парламентариев.

Документ был внесен правительством Украины в январе 2023 года по поручению президента Владимира Зеленского. Проект предусматривает запрет УПЦ в случае ее организационной связи с Русской Православной церковью (РПЦ).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила захват Свято-Богоявленского женского монастыря на Украине. Силовики пришли туда, чтобы закрыть святыню и выселить монахов, а позже явилась и комиссия Минкульта. Прихожан пускали только по паспорту или прописке.