Десятки тысяч рублей: какие выплаты положены в России для детей-инвалидов

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 13 0

В России для родителей детей-инвалидов предусмотрен увеличенный налоговый вычет

Десятки тысяч рублей: какие выплаты положены в России для детей-инвалидов

Фото: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

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Государственная поддержка таких семей прописана в федеральном и региональном законодательстве.

В России дети-инвалиды и их родители имеют право на ряд льгот и выплат от государства. Какие меры поддержки существуют, объясняет издание URA.RU.

Дети с инвалидностью могут претендовать на выплаты, регламентированные федеральным и региональным законодательством. Среди них — пенсия в размере 17 167 рублей, которая рассчитывается без учета районного коэффициента, а также ежемесячная выплата в размере 3540 рублей.

Кроме того, существует набор социальных услуг, который включает в себя бесплатную выдачу рецептурных лекарств и медицинских изделий, специализированных продуктов, путевок на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и междугородном сообщении. Правда, последнее государство оплачивает только в случаях поездки ребенка к месту лечения и обратно.

При этом весь перечень социальных услуг можно заменять денежными выплатами в предусмотренном законом размере — около полутора тысяч в месяц. Что касается льгот для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, для них предусмотрен увеличенный налоговый вычет, досрочное назначение страховой пенсии и ежемесячное пособие по уходу, которые выплачивается по достижению ребенка 18 лет.

Если у трудоспособных родителей детей с инвалидностью нет доходов, им назначат выплату в десять тысяч рублей. Помимо этого, в доходы семьи не учитываются средства материнского капитала, предназначенные для приобретения технических средств реабилитации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России увеличат пенсии прабабушкам и прадедушкам с иждивенцами.

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