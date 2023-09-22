В России увеличат пенсии прабабушкам и прадедушкам с иждивенцами

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 15 0

Гражданам разрешат брать опеку над несовершеннолетними правнуками-сиротами и недееспособными.

В России увеличат пенсии прабабушкам и прадедушкам с иждивенцами

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Soeder

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Граждане России, воспитывающие несовершеннолетних правнуков, оставшихся без родителей, смогут стать официальными опекунами и получить повышенную пенсию. Как сообщается в материале «Известий», правительство поддержало соответствующие поправки в законодательство.

Корректировки уравняют в правах все категории опекунов, при этом предельный возраст прабабушек и прадедушек, берущих на попечение детей, будет ограничен 80-ю годами, они также не должны сами быть инвалидами.

Сегодня сироты, у которых из родственников в живых остались только прабабушка и прадедушка, отправляются в детский дом. Авторы законопроекта хотят исправить ситуацию. Когда поправки вступят в силу, пожилым опекунам будет на треть повышена фиксированная выплата к страховым пенсиям по старости и инвалидности. Предполагается, что к каждому случаю уполномоченные органы будут подходить индивидуально, решение будет зависеть от состояния здоровья опекунов.

Авторы идеи уверены, что помогут и недееспособным несовершеннолетним гражданам остаться в семье после смерти мамы и папы или лишения их родительских прав. Инвалидам не придется жить в специальных учреждениях или чужих семьях при живых родственниках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о стопроцентной компенсации военной пенсии.

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