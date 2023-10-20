Роковая пара: Моника Беллуччи и Тим Бертон впервые вместе вышли на публику

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 30 0

Беллуччи и Бертон впервые вышли на публику в качестве пары

Роковая пара: Моника Беллуччи и Тим Бертон впервые вместе вышли на публику

Фото: www.globallookpress.com / Maurizio D'Avanzo

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Знаменитости не скрывали своих чувств друг к другу перед папарацци.

Моника Беллуччи и Тим Бертон впервые вышли на публику после подтверждения слухов о романе. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Знаменитости появились вместе на красной дорожке 18-го Римского кинофестиваля. Журналисты отметили их нежные чувства, которые звезды демонстрировали во время фотосессии.

Итальянская актриса и культовый режиссер держались за руки и обнимались. Для выхода в свет 59-летняя Беллуччи выбрала темно-серое облегающее платье, подчеркивающее фигуру, а 65-летний Бертон предпочел лаконичный черный строгий костюм.

О романе звезд впервые заговорили весной 2023 года, когда папарацци застукали их во время свидания. А уже летом артистка дала интервью одному из французских журналов, в котором призналась, что влюблена в режиссера.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему распался союз Хелены Бонэм Картер и Тима Бертона.

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