Спустя 18 лет Кучера раскрыл правду о последней ночи Нерушенко из группы «Динамит»

Актер стал одним из первых, кто узнал о гибели музыканта.

Ночь перед гибелью участник группы «Динамит» Леонид Нерушенко провел дома у Оскара Кучеры. Об этом артист впервые рассказал в интервью на одном из Youtube-шоу.

Оскар Кучера признался, что очень тесно общался с Леонидом Нерушенко, более того, они были близкими друзьями. И свою последнюю ночь перед гибелью музыкант провел в загородном доме Кучеры. В тот вечер знаменитости устроили у актера вечеринку, и Нерушенко осталась там ночевать, устроившись в гостиной с одной из подруг. Оскар вспоминает, что певец приехал к нему на мотоцикле.

Утром Кучера уехал на съемки, а известие о гибели друга его застало уже после рабочего дня, когда он сидел в ресторане с певцом Сергеем Амораловым и актрисой Екатериной Семеновой.

«Мне звонят, я уже не помню, кто мне позвонил, и говорят: «Слушай, тут, по-моему, Леня лежит, разбился…». Я говорю: «Где?!» Он говорит: «Ну вот, на Садовом кольце, в районе Баррикадной. И мы прыгаем в машину ко мне, все втроем, мчим туда и вот да… Ленька погиб», — вспоминает Кучера.

По словам актера, первыми, кому он позвонил с трагическим известием, были продюсер группы «Динамит» Юрий Айзеншпис и один из участников коллектива Илья Зудин.

Леонид Нерушенко погиб 3 сентября 2005 года, разбившись на мотоцикле.

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