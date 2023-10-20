Цены ударили по зубам: почему в стоматологиях дорожают услуги

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Рита Миронова
Рита Миронова 12 0

Врач Антипенко: цены в стоматологиях растут из-за валютных колебаний

Цены ударили по зубам: почему в стоматологиях дорожают услуги

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Reinhardt

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Стоит ли ожидать очередного повышения прейскуранта в ближайшее время?

Стоматологи вынуждены поднимать цены на свои услуги, так как большинство материалов, с которыми они работают, являются зарубежными, и в последнее время они стали дороже. Об этом пишет издание aif.ru.

Врач-стоматолог Алексей Антипенко рассказал, что виной всему — валютные колебания. Цены будут меняться пропорционально изменениям курса доллара — за последний год они выросли на 30%, и это не предел.

«Заменить материалы не так уж просто. Если человек привык работать определенными материалами, выбора нет: либо ты берешь их там, где они есть, за высокую цену, либо ты просто не можешь обеспечить привычный уровень качества для своих пациентов», — отметил Антипенко.

В Стоматологической ассоциации России (СтАР) заявили, что работники сферы пытались сохранять цены, так как у них оставались запасы. Но в настоящее время, как отмечается, материалов не хватает.

«У многих закончились запасы импортного продукта, особенно расходных материалов, и приходится покупать. Во-первых, курс доллара вырос: запасы завозились при курсе в 65 рублей, а сейчас он уже под 100, а если в евро, то по 110 рублей», — рассказал почетный президент СтАР Владимир Садовский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как получить налоговый вычет за лечение зубов.

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