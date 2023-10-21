Ожить можно? Умерший человек полтора года перемещался в гробу

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Рита Миронова
Рита Миронова 61 0

AFTER: в Австралии зафиксировали передвижения в гробу умершего человека

Ожить можно? Умерший человек полтора года перемещался в гробу

Фото: www.globallookpress.com / w97

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Во время эксперимента специалисты увидели, как тело покойного двигалось — чем это объясняется?

Ученые из Австралии обнаружили движение внутри гробов умерших людей. Результаты исследования опубликованы в Australian facility for taphonomic experimental research (AFTER).

В течение полутора лет сотрудники Центрального университета Квинсленда фотографировали тело умершего человека по пять раз в день. Оно лежало на открытом воздухе в просторном ящике.

С помощью снимков они смогли увидеть, что оно меняет положение: его части двигаются. Так, изначально руки усопшего были прижаты к телу, а к концу эксперимента оказывались все дальше от боков.

Руководитель научной группы Элисон Уилсон объяснила, что эти явления могут быть связаны с тафономическими процессами, происходящими в теле покойного.

«Процессы мумификации и высыхания связок могут приводить к подобным наблюдаемым движениям», — заявила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые ищут способ вскрыть гробницу первого императора Китая.

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