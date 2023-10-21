Запад хочет передать Украине доходы от замороженных активов РФ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 13 0

Евросоюз и Штаты уже изучают все способы оказания помощи Незалежной.

Запад хочет передать Украине доходы от замороженных активов РФ

Фото: Frank May / ТАСС

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Западные страны работают над намерением разобраться во всех способах передачи Украине выручки частных компаний, которая была получена от замороженных российских активов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома. Такое решение Штаты приняли после совместного саммита с Евросоюзом.

По мнению западных аналитиков, Брюссель и Вашингтон собираются использовать эти деньги для оказания помощи Киеву, но лишь в краткосрочном периоде.

«В качестве наших мер помощи Украине в краткосрочном периоде мы рассмотрим, как любые чрезвычайные доходы частных компаний, полученные напрямую от замороженных суверенных активов России, могут быть направлены для поддержки Украины, если эти чрезвычайные доходы не нужны для покрытия обязательств перед Россией в соответствии с действующим законодательством», — говорится в публикации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что конгрессвуман Грин ответила отказом на запрос Джо Байдена о помощи Украине.

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