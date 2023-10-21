«Высок риск»: почему спать в наушниках опасно для жизни

И проблема не только в возможных нарушениях слуха.

Многие люди не представляют своей жизни без наушников. Мы слушаем музыку везде — на работе, в метро, в магазине, а иногда даже и во сне. Существует миф, что, если засыпать под расслабляющую классическую музыку, то мозг лучше отдыхает. Однако, как рассказал «Известиям» врач-терапевт Иван Ромасов, это действительно всего лишь миф.

«Спать в наушниках нельзя. Дело в том, что при прослушивании музыки мозг получает дополнительную нагрузку и не отдыхает полноценно. Кроме того, высок риск получить травму уха, если не снимать наушники во сне», — сообщил специалист.

Кроме того, не стоит забывать, что постоянное прослушивание музыки в наушниках, особенно громкой, рано или поздно спровоцирует нарушения слуха.

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