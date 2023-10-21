«Хочу двойняшек!»: Анна Калашникова готовится стать мамой второй раз

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 39 0

Анна Калашникова заморозила свои яйцеклетки, чтобы родить двойняшек

«Хочу двойняшек!»: Анна Калашникова готовится стать мамой второй раз

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Пока российская телеведущая воспитывает восьмилетнего сына, которого родила от гражданского мужа.

Анна Калашникова заморозила яйцеклетки, чтобы стать матерью во второй раз. Об этом российская актриса и модель рассказала на минувшем гала-ужине музыкальной премии «Виктория», передает издание KP.RU.

Анна Калашникова призналась, что мечтает о втором ребенке, но пока не знает, когда станет мамой второй раз. Поэтому, вдохновившись примером Анны Семенович, звезда решила заморозить свои яйцеклетки.

«У меня есть сынишка Даня, но мне хочется еще дочку. Или двойняшек! Правда пока не знаю, когда смогу это осуществить», — делится знаменитость.

Калашникова предполагает, что благодаря процедуре ЭКО может родить ребенка своему любимому мужчине и в 50 лет. Как отмечает врач-репродуктолог Виктор Владимиров, в последние годы познания в области экстракорпорального оплодотворения расширились, и теперь женщины все чаще откладывают рождение детей на все более поздний срок.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские звезды готовятся к материнству.

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