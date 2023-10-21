Министр спорта Матыцин предложил включить команды из Белоруссии в лиги РФ

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Россия и Белоруссия заинтересованы в укреплении сотрудничества в сфере спорта.

Министр спорта Матыцин предложил включить команды из Белоруссии в лиги РФ

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

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Министр спорта Олег Матыцин не исключил, что в ближайшее время белорусские команды смогут принимать участие в российских соревнованиях. Подобное заявление представитель российского спорта сделал на совместной коллегии министерств спорта России и Белоруссии в рамках форума «Россия — спортивная держава» в Перми.

«Определенный опыт уже накоплен, думаю, решим вопрос с нормативным обеспечением. Надо определить, какие клубы заинтересованы, чтобы начать переговоры», — рассказал министр.

Белоруссия также может принять участие в Играх дружбы как организатор. По мнению министра спорта, мероприятие может пройти помимо Москвы и Екатеринбурга еще и в Минске.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Путин раскритиковал МОК за приглашение на соревнования за политические жесты.

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