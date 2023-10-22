Бастрыкин взял под контроль дело о напавших на ребенка мигрантов в Самаре

Группа подростков из стран ближнего зарубежья угрожала школьникам и промышляла мелкими грабежами.

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин лично ознакомится с докладом о расследовании дела о нападении на ребенка из Самары. Речь о нападении группы мигрантов на малолетнего, некоторые из подозреваемых сами несовершеннолетние.

С 15 по 17 октября в городе зафиксировали несколько драк между подростками и приезжими. Следственный комитет возбудил уголовные дела о хулиганстве, побоях и умышленном причинении вреда здоровью. Группа подростков из стран ближнего зарубежья ограбила ребенка, а также преследовала других детей и угрожала им.

«Глава ведомства Бастрыкин А. И. поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Галиханову М. Ф. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении на сайте СК.

Параллельно с расследованием губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил провести масштабные проверки соблюдения миграционного законодательства. Он пообещал принять жесткие меры в отношении нарушителей, а также предостерег сограждан от разжигания межнациональной вражды.

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