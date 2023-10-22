Бастрыкин взял под контроль дело о напавших на ребенка мигрантов в Самаре

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 13 0

СК: Бастрыкин потребовал доклад по делу напавших на ребенка мигрантов в Самаре

Бастрыкин взял под контроль дело о напавших на ребенка мигрантов в Самаре

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Читайте нас в: Дзен Новости

Группа подростков из стран ближнего зарубежья угрожала школьникам и промышляла мелкими грабежами.

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин лично ознакомится с докладом о расследовании дела о нападении на ребенка из Самары. Речь о нападении группы мигрантов на малолетнего, некоторые из подозреваемых сами несовершеннолетние.

С 15 по 17 октября в городе зафиксировали несколько драк между подростками и приезжими. Следственный комитет возбудил уголовные дела о хулиганстве, побоях и умышленном причинении вреда здоровью. Группа подростков из стран ближнего зарубежья ограбила ребенка, а также преследовала других детей и угрожала им.

«Глава ведомства Бастрыкин А. И. поручил руководителю СУ СК России по Самарской области Галиханову М. Ф. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении на сайте СК.

Параллельно с расследованием губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил провести масштабные проверки соблюдения миграционного законодательства. Он пообещал принять жесткие меры в отношении нарушителей, а также предостерег сограждан от разжигания межнациональной вражды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о деле «азербайджанской мафии» в Петербурге.

-1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
95.91
-1.40 101.43
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:32
Всего лишь распиаренный подарок США? Сможет ли ATACMS изменить положение ВСУ
3:16
Бастрыкин взял под контроль дело о напавших на ребенка мигрантов в Самаре
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака
2:50
Евгения Дмитриева впервые рассказала о романе со студентом на 19 лет моложе
2:29
«Визуальный контроль»: зачем МиГ-31 с «Кинжалами» начали патрулировать Черное море
2:11
Почему люди на современных фото выглядят моложе предков в том же возрасте

Сейчас читают

Разин прав! Солистка "Ласкового мая" возмущена концертом в память о Шатунове
Певица Валерия Девятова начала жить самостоятельно с 13 лет
«Улицы разбитых фонарей»: кто из актеров культового сериала ушел из жизни
«Мы два камня, высекающие искры» — Игорь и Вадим Верники отмечают 60-летие

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023