Клоун больше не в тренде: в США рассказали, что Зеленский потерял популярность

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 44 0

Зеленский потерял популярность из-за конфликта Израиля и ХАМАСа

Клоун больше не в тренде: в США рассказали, что Зеленский потерял популярность

Фото: www.globallookpress.com / Marco Provvisionato

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Президент Украины теряет свою славу. Но при этом он все еще хочет найти повод для хайпа. Как именно пытается напомнить о себе лидер Незалежной?

Президент Украины Владимир Зеленский снова обиделся. Самолюбие лидера Незалежной понесло большой удар из-за того, что его страна не единственная, к которой приковано внимание. Об этом рассказала американская журналистка Натали Моррис в эфире YouTube-канале Redacted.

«Владимир Зеленский недоумевает, почему его телефон не разрывается от звонков, как раньше? Должно быть, самовлюбленному человеку невероятно обидно от того, что раньше он был лидером одного из самых популярных конфликтов в мире, а теперь не может попасть на обложку Vogue или на церемонию вручения «Оскара», — подчеркнула Моррис.

Журналистка отметила, что ради внимания Зеленский пытается приехать в Израиль, предлагает нанести удар по Ирану. А также президент Украины снова во всех бедах пытается обвинить Россию. Лидер Незалежной утверждает, что Москва виновата в конфликте на Ближнем Востоке, хотя де-факто РФ вообще не имеет никакого отношения к этой ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на квартиру Зеленского в Крыму выстроилась очередь из покупателей.

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