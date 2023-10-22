Тайны Шелкового пути: в Китае на месте кораблекрушения нашли реликвии династии Мин

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 35 0

В Китае на месте древних кораблекрушений нашли реликвии династии Мин

Тайны Шелкового пути: в Китае на месте кораблекрушения нашли реликвии династии Мин

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Nekrasov

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Археологам удалось поднять со дна около 580 объектов, представляющих культурную ценность.

Китайские археологи в ходе обследования места двух древних кораблекрушений обнаружили затонувшие реликвии династии Мин. Находки датируются периодом 1368–1644 годов, пишет «Синьхуа» со на публикацию Нацуправления культурного наследия.

Раскопки велись в Южно-Китайском море на глубине порядка 1,5 тысячи метров под водой. Археологи нашли два древних китайских корабля и сумели поднять со дна около 580 реликвий. Среди объектов искусства - изделия из фарфора и керамики, а также фрагменты древесных поделок.

Обнаруженные реликвии ожидает реконструкция и внимательное изучение в лабораториях.

Уточняется, что корабли потерпели крушение, следуя по морскому Шелковому пути. Ученые обратили внимание на то, что их находка доказала важность этого маршрута с точки зрения торгового и культурного обмена тех времен.

Ранее 5-tv.ru писал, что археологи нашли потерянный город майя, скрытый глубоко в джунглях.

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