Вооруженные силы (ВС) России вновь продемонстрировали слаженную и качественную работу. Бойцы уничтожили стоянку с 15 боевыми бронированными машинами на правобережье Херсонской области. Об этом журналистам сообщили в оперативных службах региона.

Среди подбитых бронемашин были БМП-2 и американские Bradley. Также ВС РФ ликвидировали более десяти украинских боевиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что хваленные американские ATACMS продемонстрировали свою бесполезность в зоне СВО.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.