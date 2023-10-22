«Я могу растоптать»: бывшая девушка Губина заявила о давлении с его стороны

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

Певица Кобевко обвинила Губина в психологическом давлении во время их романа

«Я могу растоптать»: бывшая девушка Губина заявила о давлении с его стороны

Фото: Яцина Владимир / ТАСС

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Любимец миллионов российских женщин оказался «тираном» в личной жизни.

Экс-участница дуэта «Карамель» Людмила Кобевко, у которой в 1990 годы был непродолжительный роман с суперпопулярным в те годы певцом Андреем Губиным, раскрыла скандальные детали их связи.

Так, певица утверждает, что ее отношения с любимцем миллионов российских девушек складывались очень непросто, так как на протяжении полутора лет он сознательно подвергал ее психологическому давлению.

«Он очень властный человек и легко мог подавлять. Ему не то, чтобы это нравилось… Он мне как-то сказал: „Знаешь, с тобой интересно, потому что я тебя могу растоптать, а ты берешь и поднимаешься, и опять светишь“», — вспоминает Кобевко в фильме о Губине, вышедшем на федеральном музыкальном телеканале.

Экс-возлюбленная исполнителя хита «Мальчик-бродяга» считает, что он просто использовал ее, как и других своих девушек.

«Девушки для него были, как инструмент, какой-то костыль. Иногда ему нужно было пострадать: поссориться, поругаться, расстаться, чтобы все внутри болело и кипело», — пояснила певица.

В свою очередь журналист Владимир Полупанов отметил, что Кобевко была последней большой любовью Губина, и после расставания с ней он сильно страдал.

Известно, что Губин к 49 годам так и не встретил девушку своей мечты, несмотря на то, что в 90-е и начале 2000-х был одним из самых обожаемых певцов России наряду с Юрием Шатуновым, Владиславом Сташевским и Сергеем Жуковым.

Ранее Андрей Губин в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о том, почему ни с одной из бывших возлюбленных не построил прочных отношений, и какую спутницу жизни видит рядом с собой сейчас.

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