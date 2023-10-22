Певица заявила, что не понимает феномена успеха покойного коллеги.

Лариса Долина высказала отношение к покойному Юрию Шатунову, заявив, что «легенда — это нечто большее».

В своем Telegram-канале певица прокомментировала свое участие в концерте памяти певца «Здесь был Юра», отметив, что перед этим долго думала, соглашаться ли на него. Сомнения Долиной вызывал как раз масштаб личности умершего коллеги, что следует из ее объяснения.

«Феномен успеха (Шатунова. — Прим. ред.) мне до сих пор непонятен. И до сих пор непонятен тот факт, что его называют легендой… Пусть земля будет ему пухом… Жаль, что ушел, будучи еще совсем молодым, но для меня понятие легенда — это нечто большее. Легенда — это Дима Хворостовский, Геннадий Гладков, ушедший буквально позавчера. Я по-другому принимаю значимость человека», — написала Долина.

Фото: Telegram / Лариса Долина / dolinaofficial

Она также заявила, что разговоры о нелегкой судьбе Шатунова не имеют никакого отношения к профессии певца. При этом Долина попросила подписчиков не считать ее «спич» грубым и неуместным, так как она всегда говорит правду.

Незадолго до концерта, посвященного 50-летию Шатунова, появилась информация о том, что выступление Ларисы Долиной на нем может не состояться. Об этом стало известно после того, как экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин во всеуслышание проклял всех знаменитостей, которые согласились принять участие в мероприятии. Кто-то из звезд, как, например, Татьяна Буланова, отнесся к угрозам Разина серьезно и призвал организаторов усилить меры безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Григорий Лепс и Дима Билан не выступили на концерте памяти Юрия Шатунова.