Россиян предупредили о возможном повышении тарифов на интернет

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Алексей Панков
Алексей Панков 16 0

«Известия»: цены на интернет-тарифы в РФ могут вырасти на 15% в 2024 году

Россиян предупредили о возможном повышении тарифов на интернет

Фото: www.globallookpress.com / Jaap Arriens

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Сколько будут стоить услуги провайдера?

Стоимость тарифов на платное ТВ, фиксированную связь и домашний интернет в России могут вырасти на 10-15% в следующем году. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на агентство TelcomDaily.

По данным газеты, основная причина повышения цены — рост стоимости иностранного оборудования из-за санкций. Также негативное влияние оказывает общая экономическая ситуация в стране.

«В последние месяцы зафиксирован рост инфляции, что также отразилось на ключевой ставке Банка России. И инфляция, и ставка оказывают влияние на увеличение операционных расходов операторов связи, также растет стоимость оборудования», — пресс-службе «Ростелекома».

Несмотря на проблемы, тарифы будут доступны всем абонентам. Кроме того, эксперты напомнили, что стоимость интернета в России является одной из самых низких в мире.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 23 спутника Starlink. Илон Маск намерен обеспечить доступ в интернет в любой точке планеты за исключением нескольких государств.

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