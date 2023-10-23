Раскрыты имена артистов, которые примут участие в «Песне года»

Кто появится на популярном музыкальном фестивале?

В начале декабря во дворце спорта «Мегаспорт» пройдет запись музыкального фестиваля «Песня года». Уже известен список артистов, которые примут в нем участие, передает издание KP.RU.

На сцене появятся Алсу, Лев Лещенко, Дмитрий Маликов, Дима Билан, Лолита, Сосо Павлиашвили, Ирина Дубцова, SHAMAN (Ярослав Дронов) и многие другие. По традиции вести праздничную церемонию будут Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева.

Его трансляция на телеэкранах пройдет в новогодние праздники — 1 и 2 января — на одном из федеральных телеканалов. Также на запись концерта можно приобрести билеты. За них придется отдать от двух с половиной до семи тысяч рублей.

Сосо Павлиашвили о патриотизме в русских песнях: «Трогают сердце и сознание»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская спортсменка Виктория Дудакова, принявшая участие в UFC 294, вышла в октагон под песню SHAMAN «Я русский». Таким образом девушка хотела показать свой патриотизм. Песня помогла одержать ей победу над американкой со счетом 8-0.