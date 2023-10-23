К важной дате: в Мелитополе открыли стелу «Город воинской славы»

23 октября город отмечает 80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Мелитополь сегодня отмечает 80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. К одной из важнейших дат в истории страны, в городе воинской славы установили стелу. 20-метровый обелиск венчает герб России.

За освобождение города 87 бойцов и командиров получили звание Героя Советского Союза. 12 из них — уроженцы Мелитополя.

Их лица можно увидеть на мозаичном панно — его создавали на основе реальных фотографий советских воинов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что первые за 80 лет своим ходом проехал танк Т-70, который долгие годы был памятником на постаменте у мемориального кладбища.