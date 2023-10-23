На глазах матери: малыш мгновенно погиб в результате аварии под Петербургом

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Шестилетний мальчик погиб в результате ДТП под Петербургом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Ольга Мальцева ; 5-tv.ru

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Его родительница, как отмечается, не пострадала.

В Ленинградской области на трассе Южное полукольцо в аварии погиб шестилетний ребенок. По данным полиции, его мать была за рулем легковушки и не уступила кроссоверу, выезжая со второстепенной дороги.

После столкновения малолитражка улетела в канаву. От полученных травм мальчик, сидевший в детском кресле, погиб на месте.

Его мать, как отмечается, не пострадала. Женщина-водитель кроссовера отделалась ушибами и от госпитализации отказалась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Новой Москве выясняют обстоятельства дорожной аварии на Калужском шоссе. Там столкнулись две иномарки, в результате погиб 25-летний мужчина.

Помощь медиков также понадобилась водителю другого автомобиля и его пассажирке. Удар был настолько сильным, что одна из машин оказалась разбита практически всмятку.

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