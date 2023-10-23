Умер экс-замглавы Минобороны РФ Игорь Пузанов на 77-м году жизни

|
Евгения Романова
Евгения Романова 15 0

Соболезнования родным и близким выражают в Клубе военачальников.

Умер экс-замглавы Минобороны РФ Игорь Пузанов на 77-м году жизни

Фото: Яцина Владимир / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

В возрасте 76 лет умер бывший статс-секретарь — первый заместитель главы Минобороны России генерал армии Игорь Пузанов. Об этом сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

Уточняется, что скончался Пузанов в Москве 22 октября.

«Игорь Евгеньевич скончался вчера после продолжительной болезни», — приводит «Интерфакс» слова Дерябина.

Он выразил соболезнования родным и близким Пузанова от клуба.

Игорь Евгеньевич Пузанов родился 31 января 1947 года в Тюмени. Должность первого замглавы Минобороны РФ он занял в марте 2001-го, а в начале 2004 года этот пост был упразднен. В 2005-м Пузанова назначили командующим войсками Ленинградского военного округа. В декабре того же года ему присвоили звание генерала армии.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер популярный российский блогер Станислав Андреев, известный под псевдонимом Дядя Слава.

+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
95.91
-1.40 101.43
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:21
Для защитников Родины: фанаты поддержали неофициальный гимн СВО «Камуфляжные времена»
10:14
Умер экс-замглавы Минобороны РФ Игорь Пузанов на 77-м году жизни
10:04
Опыт есть: российской системе ПВО не страшны американские ракеты ATACMS
9:59
Конфликт на жестком уровне: кто и за что избил воспитанницу детского дома в Омской области
9:54
Израиль отложит наземную операцию в Газе до прибытия дополнительных ВС США
9:51
ТОС-1А «Солнцепек» снабдили новыми системами привязки к местности

Сейчас читают

Разин прав! Солистка "Ласкового мая" возмущена концертом в память о Шатунове
31 год спустя: что стало с актерами из «Элен и ребята» и как они выглядят сейчас
Не просто так? Куда пропала актриса Нина Кирьякова за десять лет до своей смерти
«Мы два камня, высекающие искры» — Игорь и Вадим Верники отмечают 60-летие

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023