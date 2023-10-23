Вы даже не знали: что добавляют в фаст-фуд, чтобы он стал вкуснее

Как заведения быстрого питания буквально «подсаживают» клиентов на быструю еду?

Фаст-фуд не теряет популярности у потребителя, несмотря на устойчивую и общеизвестную репутацию вредной пищи. Почему так происходит? Специалисты уверены: все дело в усилителях вкуса, которые используются в приготовлении блюд, и на которые буквально «подсаживаются» любители «быстрой» еды.

В фаст-фуде се по закону

Самый распространенный усилитель вкуса, используемый в пищевой промышленности и фаст-фуде, — глутамат натрия (Е621). Этот белый кристаллический порошок, добавляемый в пищу, повышает аппетит и заставляет человека съедать больше, чем нужно.

Дело в том, что глутамат натрия многократно усиливает вкус обычных продуктов и, соответственно, увеличивает удовольствие, которое люди получают во время еды. Это побуждает их вновь и вновь возвращаться за очередной «дозой» фаст-фуда, приправленного усилителем вкуса. Так возникает пищевая зависимость, подкрепляемая шаговой доступностью и дешевизной такой еды.

Более того, специалисты утверждают, что производители продуктов и рестораны фаст-фуда злоупотребляют глутаматом натрия, добавляя его в еду в огромных объемах. Несмотря на это, а также на доказанное формирование у потребителя зависимости от жирной и сладкой еды, использование этой пищевой добавки разрешено.

Условно безвредный фаст-фуд

Специальные исследования показали, что никакого неблагоприятного воздействия на организм человека глутамат натрия не оказывает, поэтому он официально признан безопасной пищевой добавкой.

Эксперты признают, что до сих пор нет доказательств какого-либо вреда Е621, в том числе мутагенного и канцерогенного, для человека. Известно, что это вещество в естественном виде содержится в белковой пище, овощах и ферментированных продуктах. Более того, сейчас глутамат натрия даже стали рассматривать как потенциально полезный заменитель поваренной соли, которая в избытке вредна.

Тем не менее опыты на животных показали, что в больших дозах глутамат натрия может оказать негативное воздействие на сердечно-сосудистую и нервную систему.

Также не секрет, что использование глутамата натрия позволяет «замаскировать» безвкусность дешевого низкокачественного мяса и овощей, которые повсеместно используют в фаст-фуде ради экономии. Добавка как бы восполняет, имитирует недостающий вкус продуктов. Это тоже надо иметь в виду, направляясь в очередной раз в ресторан быстрого питания.

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