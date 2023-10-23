Вы даже не знали: что добавляют в фаст-фуд, чтобы он стал вкуснее

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 61 0

Глутамат натрия вызывает привязанность человека к фаст-фуду

Вы даже не знали: что добавляют в фаст-фуд, чтобы он стал вкуснее

Фото: www.globallookpress.com / Hendrik Schmidt

Читайте нас в: Дзен Новости

Как заведения быстрого питания буквально «подсаживают» клиентов на быструю еду?

Фаст-фуд не теряет популярности у потребителя, несмотря на устойчивую и общеизвестную репутацию вредной пищи. Почему так происходит? Специалисты уверены: все дело в усилителях вкуса, которые используются в приготовлении блюд, и на которые буквально «подсаживаются» любители «быстрой» еды.

В фаст-фуде се по закону

Самый распространенный усилитель вкуса, используемый в пищевой промышленности и фаст-фуде, — глутамат натрия (Е621). Этот белый кристаллический порошок, добавляемый в пищу, повышает аппетит и заставляет человека съедать больше, чем нужно.

Дело в том, что глутамат натрия многократно усиливает вкус обычных продуктов и, соответственно, увеличивает удовольствие, которое люди получают во время еды. Это побуждает их вновь и вновь возвращаться за очередной «дозой» фаст-фуда, приправленного усилителем вкуса. Так возникает пищевая зависимость, подкрепляемая шаговой доступностью и дешевизной такой еды.

Более того, специалисты утверждают, что производители продуктов и рестораны фаст-фуда злоупотребляют глутаматом натрия, добавляя его в еду в огромных объемах. Несмотря на это, а также на доказанное формирование у потребителя зависимости от жирной и сладкой еды, использование этой пищевой добавки разрешено.

Условно безвредный фаст-фуд

Специальные исследования показали, что никакого неблагоприятного воздействия на организм человека глутамат натрия не оказывает, поэтому он официально признан безопасной пищевой добавкой.

Эксперты признают, что до сих пор нет доказательств какого-либо вреда Е621, в том числе мутагенного и канцерогенного, для человека. Известно, что это вещество в естественном виде содержится в белковой пище, овощах и ферментированных продуктах. Более того, сейчас глутамат натрия даже стали рассматривать как потенциально полезный заменитель поваренной соли, которая в избытке вредна.

Тем не менее опыты на животных показали, что в больших дозах глутамат натрия может оказать негативное воздействие на сердечно-сосудистую и нервную систему.

Также не секрет, что использование глутамата натрия позволяет «замаскировать» безвкусность дешевого низкокачественного мяса и овощей, которые повсеместно используют в фаст-фуде ради экономии. Добавка как бы восполняет, имитирует недостающий вкус продуктов. Это тоже надо иметь в виду, направляясь в очередной раз в ресторан быстрого питания.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто и почему поставил под сомнение общеизвестную пользу рыбьего жира.

+4° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
95.91
-1.40 101.43
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:07
«Я бросил»: иллюзионист Сафронов поделился секретами победы над раком
17:52
Суд отказал третьей жене Градского Ольге в праве на его наследство
17:49
Рубикон не пройден: Байден оказался перед ужасным выбором на Ближнем Востоке
17:24
«Преступные методы на грани»: Жорин дал рекомендации по спасению от коллекторов
17:23
Апелляционный суд оставил в силе приговор основателю Grouр-IB Сачкову
17:19
«Быстро учатся»: на Украине признали уязвимое место ВСУ на поле боя

Сейчас читают

Как похудела Елена Степаненко: результат поражает
100-процентная гарантия: в чем опасность израильского «Стального жала»
«Выглядит нелепо»: как с возрастом изменился вкус Валерии в одежде
«Мы два камня, высекающие искры» — Игорь и Вадим Верники отмечают 60-летие

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023