Бросила с инсультом ради чемоданов с деньгами? Как на самом деле жил Градский с молодой женой

Сын Градского рассказал свою правду о последних отношениях мэтра. Почему наследник не верит, что вдову артиста дважды ограбили, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Родственники умершего в ноябре 2021 года Александра Градского продолжают битву за его многомиллионное наследство. В чем 42-летний сын артиста обвиняет его вдову? Подробности нового преступления в доме покойного певца. Почему близкие не верят, что Марину действительно ограбили? И правда, что женщина запрещает родным устанавливать памятник на могиле мэтра? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Она общается очень уверенно, очень нагло. Есть такая сказка о золотой рыбке. Там боярыня такая…», — заявил сын Градского Даниил.

Раннее утро. Тверской суд Москвы. Очередное заседание по делу о наследстве Александра Градского. 38-летняя вдова музыканта, ее сыновья, старшие дети Александра Борисовича и бывшая супруга уже почти два года пытаются поделить его имущество. По оценкам экспертов, общая стоимость квартир, машин и авторских прав составляет полмиллиарда рублей.

«У меня есть доступ только к одному помещению в центре города. А Марина Владимировна, не знаю… Может быть, она Гоголя любит. Знаете, там Плюшкин такой есть», — рассказал сын мэтра.

Градский-младший делится: молодая жена отца с самого начала вела себя холодно и отстраненно. Они с сестрой сразу заподозрили неладное. Но не стали ничего говорить папе.

«Человек в возрасте, молодая девушка. У него какие-то свои амбиции мужские», — предположил Даниил Градский.

Но с каждым годом поведение Марины вызывало все больше вопросов. Апогеем стала внезапная свадьба. Александр Борисович тогда чудом выжил после ковида.

«Он лежал на больничной кровати с кислородом. Это был выездной ЗАГС», — поделился наследник артиста.

Вскоре после церемонии Градский попал в больницу. В тот момент Марина опять удивила семью звезды.

«Она, как только услышала, что у отца обширный инсульт, не договорила с врачом и сразу убежала», — вспомнил сын певца.

Читайте также Скандалы не утихают: почему наследство Градского до сих пор не могут поделить

По словам Даниила, женщина отправилась в творческую мастерскую, где хранились документы Градского, медицинские выписки и деньги.

«Марина Владимировна забаррикадировала двери… Уехала из этого помещения с тремя чемоданами. Тремя чемоданами чего, я не знаю. Потому что свидетель не может сказать, что там было: деньги, валюта…», — уточнил сын артиста.

Но больше всего родных поразило, что женщина не навещала мужа в больнице. Как только Александра Борисовича не стало, открылась правда: супруги давно жили раздельно. Марина с детьми — в подмосковном коттедже, Градский — в столичной квартире.

«За эти три месяца, что отец, можно сказать, умирал дома, Марина Владимировна ночевала там один раз», — отметил наследник мэтра.

Когда сразу после смерти Александра Борисовича на Марину напали грабители, многие заподозрили инсценировку.

«Ее ограбление произошло, случайно так совпало, ровно за день до начала описи имущества, о котором договорились наши адвокаты», — рассказал Даниил Градский.

В августе стало известно об еще одном ограблении. По словам вдовы, злоумышленники пробрались в один из домов и вынесли оттуда ценные вещи.

«Оно очень сомнительное. Я не Шерлок Холмс, но когда люди что-то воруют, они обычно воруют что-то, что можно продать. А здесь украли очень странные вещи: стулья, проектор…», — объяснил Градский-младший.

Поселок, где жил артист, охраняется круглосуточно. Везде камеры наблюдения. Сразу после происшествия Марина Градская заявила, что ключи от дома были не только у нее, но и у старших детей певца. Однако Даниил и Мария это отрицают.

«Это является откровенной ложью. Последний раз я был в этом доме 22 апреля прошлого года на описи имущества», — уточнил наследник Градского.

Даниил объясняет: у них с сестрой нет цели отобрать что-то у Марины и младших братьев. Они лишь хотят забрать свое. По словам мужчины, после развода их мать с отцом не хотели делить имущество через суд. И на словах договорились о судьбе недвижимости.

«Папа собирался, как король Лир бы там: половину отдать новой семье, половину старой семье», — сказал Даниил Градский.

Предмет спора — не только наследство. Но и памятник. Со дня смерти мэтра прошло уже почти два года. Но на могиле до сих пор стоит деревянный крест. Родственники уверяют: они нашли скульптора, готовы оплатить расходы. От вдовы, на которую оформлено место, нужна только подпись. А ее все нет.

«Может быть, она так относилась к отцу, что все, что ей нужно было от него, она сейчас получила: наследство, какие-то претензии на недвижимость. А то, что касается памятника, это для нее, наверное, третичное, четверичное», — предположил Градский-младший.

Марина никак не комментирует обвинения оппонентов. Она редко приезжает на заседания. Чаще присылает вместо себя адвоката. Но в этот раз явилась лично. Причем в компании сыновей, которые явно не понимали, что происходит.

Вдова не захотела общаться с журналистами. Только сказала, что это Даниил не хочет идти на мировую.

«Пытались. Он не хочет никак», — заявила Марина Градская.

Но сын певца уверяет: ее слова — ложь. Мужчина признался: больше всего его печалит, что семейные разборки стали достоянием общественности. Александр Борисович не любил выставлять свою жизни напоказ и пришел бы в ужас от сложившейся ситуации. Наследник артиста надеется, что процесс завершится как можно скорее.