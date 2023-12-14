«Какие-то новые эмоции»: Анну Пескову заряжают путешествия

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 53 0

Актриса Анна Пескова обожает путешествовать

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Актриса любит посещать незнакомые достопримечательности.

Актрису Анну Пескову заряжают путешествия. Важность перезагрузки артистка отметила в эксклюзивном разговоре с корреспондентом 5-tv.ru на съемочной площадке фильма «Тур с Иванушками», где она сыграла застенчивую и вечно худеющую Асю, которая вместе со своими подругами отправилась в фанатский тур за любимой поп-группой.

«Лично для меня любое путешествие — это некое абсолютно очень мощное переключение, и только так можно действительно отдохнуть. Потому что особенно сейчас даже после долгих наших съемок, один-два дня ты проводишь дома, но для того, чтобы почерпнуть еще какие-то новые эмоции, новые впечатления, конечно же, нужно отправляться в путешествие», — уверена актриса.

Анна Пескова любит посещать незнакомые места, достопримечательности и знакомиться с новыми людьми, ведь именно эти, пускай даже краткосрочные поездки, придают ей огромное количество сил и энергии.

«Я лично со своей семьей просто обожаю путешествовать, ездить, но еще никогда мы не отправлялись в какое-то длительное путешествие на автомобиле», — отметила актриса.

Анна Пескова замужем за успешным бизнесменом Дмитрием Пристансковым. Вместе они воспитывают пятилетнюю дочь Анастасию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Пескова целовалась с Петром Федоровым на глазах мужа.

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