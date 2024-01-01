«Потрясающие совершенно виды»: место силы Анна Песковой находится в Подмосковье

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 22 0

Анна Пескова любит набираться сил после тяжелых будней в Подмосковье

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Актриса предпочитает спокойный отдых.

Актриса Анна Пескова любит отдыхать в Санкт-Петербурге, а также призналась, что ее место силы находится в Подмосковье. Об этом артистка эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на съемочной площадке фильма «Тур с Иванушками», где она сыграла застенчивую и вечно худеющую Асю, которая вместе со своими подругами отправилась в фанатский тур за любимой поп-группой.

«Мы очень любим приезжать в Петербург, очень любим там отдыхать. Если что-то недалекое, скажем так, от Москвы, куда можно уехать на выходные, то мы всей семьей очень любим ездить на базу отдыха «Изумрудный лес», — призналась Анна Пескова.

Если пятилетняя дочь Анастасия, которая появилась у актрисы в браке с бизнесменом Дмитрием Пристансковым, любит проводить время в местном «Сафари-парке», то Пескова отдает предпочтение созерцанию природы.

«Я сажусь на лавочку, на скамеечку, смотрю на гладь воды, вижу эти потрясающие совершенно виды: сосны, деревья, небо. Вот это место силы лично для меня», — улыбаясь, поделилась актриса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Пескова целовалась с Петром Федоровым на глазах мужа.

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