«Потрясающие совершенно виды»: место силы Анна Песковой находится в Подмосковье
Анна Пескова любит набираться сил после тяжелых будней в Подмосковье
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
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Актриса предпочитает спокойный отдых.
Актриса Анна Пескова любит отдыхать в Санкт-Петербурге, а также призналась, что ее место силы находится в Подмосковье. Об этом артистка эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на съемочной площадке фильма «Тур с Иванушками», где она сыграла застенчивую и вечно худеющую Асю, которая вместе со своими подругами отправилась в фанатский тур за любимой поп-группой.
«Мы очень любим приезжать в Петербург, очень любим там отдыхать. Если что-то недалекое, скажем так, от Москвы, куда можно уехать на выходные, то мы всей семьей очень любим ездить на базу отдыха «Изумрудный лес», — призналась Анна Пескова.
Если пятилетняя дочь Анастасия, которая появилась у актрисы в браке с бизнесменом Дмитрием Пристансковым, любит проводить время в местном «Сафари-парке», то Пескова отдает предпочтение созерцанию природы.
«Я сажусь на лавочку, на скамеечку, смотрю на гладь воды, вижу эти потрясающие совершенно виды: сосны, деревья, небо. Вот это место силы лично для меня», — улыбаясь, поделилась актриса.
Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Пескова целовалась с Петром Федоровым на глазах мужа.
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